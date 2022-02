Jomi Salerno, all'orizzonte ci sono le Finals 2022 di Coppa Italia Capitan Napoletano: “Consapevoli delle difficoltà del momento ma ci teniamo a ben figurare”.

Partirà domani (mercoledì) la Jomi Salerno alla volta di Salsomaggiore Terme. All'orizzonte ci sono le Finals 2022 di Coppa Italia. Nella giornata di giovedì 3 febbraio le campionesse d'Italia in carica affronteranno alla Emilia Romagna Arena (fischio d'inizio alle ore 14) la Cellini Padova nei quarti di finale della manifestazione tricolore. La Jomi Salerno ha vinto il titolo per il maggior numero di volte: sono 6 in tutto tra il 2008 e il 2020. Con il trofeo conquistato nel 2003/04 dalla Handball Salerno, la città campana è anche quella che detiene il record di successi in Coppa Italia (sette). Il capitano della Jomi, Pina Napoletano, ha vinto tutti i 6 titoli messi in bacheca dalla PDO. “Partiamo alla volta di Salsomaggiore con la consapevolezza di non essere al top della forma. Abbiamo disputato un match – afferma la stessa Pina Napoletano – sottotono nell'ultimo turno di campionato. A Casalgrande non abbiamo espresso il nostro gioco migliore, dopo tante settimane senza giocare causa Covid non è stato semplice recuperare la sintonia. C'è stato anche pochissimo tempo per permettere alla nuova straniera Tanaskovic di inserirsi all'interno dei nostri meccanismi”. Il capitano della formazione salernitana poi aggiunge: “Consapevoli di queste difficoltà, partiamo sapendo di dover essere concentrate al massimo sin dalla prima gara. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo esprimere nel migliore dei modi il nostro gioco. In questi giorni – conclude la stessa Pina Napoletano – ci siamo allenate con grande perseveranza perché ci teniamo a ben figurare in occasione delle Finals di Coppa Italia in programma a Salsomaggiore Terme”.

Il programma orario delle gare femminili:

Quarti di finale

giovedì 3 febbraio

h 14:00 | [F1] Jomi Salerno – Cellini Padova

h 18:30 | [F2] Brixen Südtirol – AC Life Style Erice

Quarti di finale

venerdì 4 febbraio

h 14:00 [F3] Cassa Rurale Pontinia – Casalgrande Padana

h 18:30 | [F4] Alì-Best Espresso Mestrino – Cassano Magnago

Semifinali

sabato 5 febbraio

h 14:00 | [F] Semifinale F1-F4

h 18:30 | [F] Semifinale F2-F3

Final Day

domenica 6 febbraio

h 10:30 | [F] Finale 3°-4° posto

h 18:30 | [F] Finale 1°-2° posto