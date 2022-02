La Todis Salerno vince anche ad Angri: 11 su 11 in campionato Somma: "Sono felice per il recupero di De Mitri che per noi è importante"

La Todis Salerno firma l'11 su 11 nel campionato di Serie B femminile, passa anche ad Angri contro il Free Basketball con il risultato di 54-72. Federica Orchi è la miglior realizzatrice delle granatine di coach Aldo Russo con 32 punti. "Complimenti a tutta la squadra, ma in particolar modo ad Orchi che ha fatto una prestazione super. - ha spiegato il patron del Salerno Basket, Angela Somma, al termine del match - Abbiamo vinto su un campo difficile, molto caldo, sicuramente ostico anche a livello ambientale, con il caloroso tifo avversario. Lo sapevamo, siamo state aggressive e alla lunga siamo venute fuori, nonostante qualche pausa. Sono felice per il recupero di De Mitri che per noi è importante: ha fatto un’ottima partita nei minuti in cui è stata chiamata in causa. Adesso continuiamo su questa linea senza montarci la testa. Non abbiamo fatto ancora nulla finora".

Serie B Femminile

Undicesima Giornata

Free Basketball Angri - Todis Salerno 54-72

Parziali progressivi: 12-16, 32-31, 41-54

Angri: Iuliano 6, Sicignano 3, C. Stigliano, Manna 2, Maresca, Sapienza 12, Stoyanova 10, Mazzullo 4, R. Stigliano, Tolardo 17, Carotenuto, Falino. All. Ottaviano

Salerno: Valerio 2, Orchi 32, Berenyte 7, De Mitri 8, Ghiran, Mancuso 2, Opacic 17, Globyte ne, Scolpini 3, Rizzati 1, Capriati ne, De Nicolo. All. Russo

Arbitri: Pezzella, Petrone.

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92