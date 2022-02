Coppa Italia: la Jomi Salerno affronterà la semifinale senza Dalla Costa Coach Laura Avram: “Cuore e determinazione per conquistare la finale”

La Jomi si prepara ad affrontare la semifinale di Coppa Italia. Capitan Napoletano e compagne, dopo aver superato Cellini Padova nei quarti di finale della manifestazione tricolore, scenderanno in campo domani (sabato 5 febbraio) all'Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme per il match di semifinale. Le campionesse d'Italia in carica conosceranno solo in serata il nome dell'avversario, bisognerà infatti attendere il quarto di finale in programma questa sera alle ore 18:30 tra l'Alì Best Espresso Mestrino ed il Cassano Magnago.

In casa Jomi c'è preoccupazione per l'infortunio riportato da Ilaria Dalla Costa nel match di ieri contro Cellini: condizioni da valutare per il terzino azzurro in vista del prosieguo del torneo. “Ci sappiamo – afferma il tecnico Laura Avram – complicare la vita da soli, ci si mette poi anche la sfortuna. Ho una squadra composta però da grandi professioniste che si allenano con dedizione e da straniera chiamate a fare la differenza. Da domani – prosegue l'allenatrice della formazione salernitana – dobbiamo dare il massimo e dobbiamo colmare l'assenza di Dalla Costa. Sono davvero molto dispiaciuta per l'infortunio capitato ad Ilaria, stava giocando molto bene in attacco e che vorrebbe dare di più”. Laura Avram poi conclude: “Domani serve tanto cuore e tanta determinazione. In serata conosceremo il nome del nostro avversario, dobbiamo farci trovare pronte per conquistare l'accesso alla finale”.