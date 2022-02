Pallanuoto, A1: la Campolongo Hospital RNN Salerno ospita l'Ortigia Siracusa Citro: "Affrontiamo una delle squadre più attrezzate del torneo, noi veniamo da due mesi difficili".

Domenica 6 febbraio 2022 alle ore 12:00 andrà in scena il recupero della dodicesima giornata di campionato di pallanuoto serie A1 maschile. Alla Simone Vitale arriva la squadra di Ortigia Siracusa.

La Campolongo Hospital RNN Salerno non gioca alla Simone Vitale dall’incontro del 20 novembre 2021 contro la Roma Nuoto, considerando che l’incontro in casa del 27 novembre contro il Brescia fu spostato, causa maltempo, a Santa Maria Capua Vetere.

“Affrontiamo una delle squadre più attrezzate del torneo, noi veniamo da due mesi difficili tra infortuni e positivi al covid ed abbiamo voglia di tornare a vivere le emozioni delle gare ufficiali. Faremo di tutto per mettere in difficoltà i nostri avversari” le parole del Mister Citro alla vigilia della partita contro l’Ortigia.

I biglietti per la partita contro l’Ortigia sanno acquistabili direttamente in loco al prezzo di 10,00€ a persona, i bambini fino ai 14 anni entrano gratis. Si ricorda che è necessario esibire all’ingresso il green pass rafforzato ed indossare una mascherina ffp2. È prevista la diretta streaming della partita a partire dalle ore 12:00 dalla pagina Facebook della Rari Nantes Nuoto Salerno. Già fissata la data per il recupero della tredicesima giornata contro la Lazio Nuoto che prenderà il via sabato 12 febbraio alle ora 18:00 al Foro Italico.