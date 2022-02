Pallamano, Coppa Italia: la Jomi Salerno vola in finale con una prova di forza A Salsomaggiore Terme le campionesse d'Italia hanno battuto 32-20 l'Alì Best Mestrino.

L’obiettivo minimo è stato raggiunto. La Jomi Salerno si è presa con forza la finale di Coppa Italia. L’ha fatto comandando la semifinale contro l’Alì Best Espresso Mestrino nonostante una pesante assenza come quella di Dalla Costa uscita nei quarti per una distorsione alla caviglia. Le ragazze di Laura Avram hanno sempre controllato la sfida nonostante i ritmi alti dell’avvio. Mestrino ha tenuto botta nel primo tempo provando a restare attaccata al punteggio e riuscendoci solo in parte andando al riposo sotto 14-11.

Nella ripresa, invece, la musica è cambiata. La Jomi Salerno ha fatto subito lo sforzo per allungare e ha incamerato un buon bottino da gestire. L’ha fatto con esperienza, maturità e senza spendere troppo, uno degli obiettivi di questa sfida.

Coach Avram ha dato spazio anche alle più giovani. Gloria e minuti per tutte in una competizione così importante dove in quattro giorni si ci gioca un trofeo. Il risultato finale di 32 a 20 ha premiato la voglia delle salernitane di portare a casa la prima occasione per alzare una Coppa in questo 2022.

Jomi Salerno – Alì Best Espresso Mestrino 32 – 20 (primo tempo: 14 – 11)

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato 1, Dalla Costa, Rossando, Avagliano, Krnic 3, Romeo 4, Ilic, Stettler 3, Martinez Bizzotto 2, Manojlovic 10, Napoletano 3, Tanaskovic 2, Lauretti Matos 4. Allenatore: Laura Avram

Alì Best Espresso Mestrino: Biondani 2, Casetti, Put 2, Lucarini 3, Vinci 1, Marcon, Sabbion, Marquez 5, Brunetti 2, Luchin, Campagnaro, Shima, Pugliese 3, Rauli 2. Allenatore: Giuseppe Lucarini

Arbitri: Schiavone – Nicolella