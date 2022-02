Pallanuoto, A1: Rari Nantes beffata nell'ultimo periodo dall'Ortigia Siracusa Gli uomini di Citro giocano una buona gara ma nell'ultimo quarto cedono ai siciliani.

Nel recupero della dodicesima giornata del torneo di serie A2 di Pallanuoto, alla Simone Vitale si è giocata Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno-Ortigia Siracusa. Match attesissimo dagli uomini di coach Citro vogliosi di tornare in acqua dopo il ko esterno contro la Pro Recco. Quella dei campani è stata una buona partita ma alla fine l’intera posta in palio è stata portata a casa dai siciliani per 11-8.

Buono l’approccio di Tomasic e compagni che nel primo quarto hanno sfruttato le occasioni create chiudendo sul 4-2. Secondo periodo ancora positivo chiuso con un parziale di 2-2 che vale il doppio vantaggio a metà gara. L’Ortigia Siracusa nella seconda parte di match cambia ritmo. Riesce a fermare con maggiore facilità il possesso dei padroni di casa che segnano una volta sola e vedono il vantaggio dimezzarsi.

All’ultimo periodo la Rari Nantes Salerno si presenta sul 7-6 ma non riesce ad avere la brillantezza per opporsi a Tempesti e compagni che vanno a segno per cinque volte, con due rigori molto contestati, fissando il punteggio sull’11-8. Vittoria importante per gli ospiti, una beffa per i salernitani che fino all’ultimo periodo erano stati meritatamente in vantaggio. Adesso però bisogna pensare al prossimo impegno: quello di sabato nella piscina coperta del Foro Italico a Roma contro la Lazio. Match cruciale, soprattutto se il Quinto vincerà i prossimi due impegni in calendario, per decidere se gli uomini di Citro giocheranno la poule play off o saranno costretti a lottare per evitare i play out nella nuova formula decisa dalla Federazione dopo la sosta forzata causa covid.

RN NUOTO SALERNO- CC ORTIGIA 8-11 (Parziali: 4-2, 2-2, 1-2, 1-5)

TABELLINO.

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 1, U. Esposito 2, C. Sanges, M. Gluhaic, G. Spatuzzo, M. Tomasic 2, N. Cuccovillo 1, M. Elez 1, G. Parrilli, A. Fortunato 1, D. Pica, G. Taurisano All. Matteo Citro.

CC ORTIGIA: S. Tempesti, F. Cassia 1, F. Condemi 1, A. Condemi, F. Klikovac, F. Ferrero 1, S. Di Luciano, V. Gallo 2, C. Mirarchi 1, S. Rossi 2, S. Vidovic 1, C. Napolitano 2, F. Piccionetti, All. Piccardo

Note. Superiorità numeriche: Rari Salerno 2/19, Ortigia 4/9 + 3 rigori. Elez (S) espulso nel IV tempo per gioco scorretto.

Arbitri: PAOLETTI PETRONILLI