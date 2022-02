Pallamano, A2: la Gena Lanzara continua la sua corsa verso i play off Sabato alle 15:00 match interno alla Palestra Palumbo contro Il Giovinetto Petrosino.

Ritorna a giocare tra le mura amiche la Genea Lanzara. I salernitani guidati da coach Nikola Manojlovic, dopo i due convincenti ed importanti successi in terra sicula contro Palermo e Ragusa, affronteranno i prossimi tre turni di campionato sul proprio 40x20 dopo le tante gare giocate in trasferta nel girone di andata.

I primi ospiti, sabato 12 Febbraio alle ore 15, saranno i siculi del Giovinetto. All’andata i rossoblu ebbero la meglio sull’ostico campo petrosileno, tuttavia la compagine allenata da coach Fiorino si presenta all’appuntamento con una formazione leggermente rivoluzionata e desiderosa di fare bene sulla scia delle ultime prestazioni.

Il Giovinetto, difatti, ha operato diversi movimenti in entrata ed uscita, affidandosi dapprima sulle prestazioni degli stranieri Vidovic e Lazar, poi sostituiti in corso d’opera con l’arrivo, dal Parma, del terzino Debernardinis e di Pace, quest’ultimo arrivato dal Girgenti. Sarà difficile, dunque, per i rossoblu basarsi su quanto mostrato dagli avversari nella gara di andata.

Dal canto proprio, la Genea Lanzara arriva carica e motivata all’ennesimo impegno stagionale, determinata a centrare la vittoria per proseguire quanto di buono si sta compiendo.

“Finalmente ritorniamo a giocare a Salerno – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – ed arriviamo a questo trittico di gare interne sulla scia dell’entusiasmo dovuto alla serie di gare vinte consecutivamente, al momento sette, ma, soprattutto, alle prestazioni convincenti fornite nei due appuntamenti, a nostro avviso, più ostici della seconda parte della stagione, ovvero sul campo del Palermo e del Ragusa.

La squadra del Giovinetto, d’altronde, non è da sottovalutare, ha cambiato tanto e coach Fiorino, di certo, non verrà coi suoi ragazzi a fare una passeggiata. Ci aspetta una gara molto fisica, dura, ma senza dubbio i ragazzi faranno del proprio meglio per accaparrarsi i due punti e per sfruttare, poi, la settimana di pausa per affrontare gli impegni contro Enna e Fondi”.

IL PROGRAMMA DELLA 2^ GIORNATA DI RITORNO:

Genea Lanzara – Il Giovinetto; Fondi – Girgenti; Haenna – Aetna Mascalucia; Benevento – Palermo; D.T. Mascalucia – Atellana.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Fondi* 18, Genea Lanzara 16, Ragusa** e Palermo* 12, Benevento 11, Haenna** 9, Atellana* 7, Il Giovinetto* 6, Girgenti 5, D.T. Mascalucia 4, Aetna Mascalucia 0.

*=1 partita in meno