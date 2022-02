Boxe: Mouhiidine, dopo il Training Camp Internazionale si continua ad Assisi Il pugile salernitano è stato convocato per gli allenamenti fino al 18 febbraio al Centro Nazionale.

Ad Assisi c’è traffico in questi giorni perché al Centro Nazionale di Pugilato ci sono anche gli atleti di Francia, Spagna e Lussemburgo. E’ in corso un Training Camp Internazionale a cui ha preso parte anche il più forte pugile azzurro, il salernitano Aziz Abbes Mouhiidine.

Il vice campione del mondo nella categoria dei 92 kg resterà ancora ad Assisi dove dal 12 al 18 febbraio la Nazionale italiana continuerà ad allenarsi. Con lui ci saranno anche Leonardo Esposito, Federico Serra, Manuel Cappai, Francesco Iozia, Gianluca Russo, Gianluigi Malanga, Francesco Faraoni, Remo Salvati, Mario Manfredi Frattarelli, Salvatore Cavallaro e Davide Brito. Gli azzurri lavoreranno con i tecnici Gennaro Moffa di Mercato San Deverino che segue sempre da vicino Aziz Abbes Mouhiidine e Fabrizio Cappai.

La stagione del pugilato sarà comunque intensa anche in questo 2022. La competizione più affascinante al momento sono gli Europei in programma a Erevan, in Armenia, dal 21 al 31 marzo.