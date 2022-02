Virtus Arechi, l'esordio di Capocotta nel quintetto base: "Grande gioia" Il cestista blaugrana: "Ansioso, ma concentrato su quello che avrei dovuto fare in campo"

Marco Capocotta ha fatto il suo esordio nello starting five con la Virtus Arechi Salerno nel match vinto dai blaugrana contro il CJ Taranto. "Che emozione grandissima. Non mi sarei mai aspettato di esordire così presto in quintetto, ma il coach mi ha dato fiducia e ho voluto ripagarlo al massimo cercando di aiutare la squadra in ogni fase di gioco. - ha affermato il giocatore della Virtus Arechi - Devo ammettere che all’inizio quando mi ha comunicato la notizia ero molto ansioso, ma al tempo stesso sono rimasto concentrato su quello che avrei dovuto fare in campo”.

La fiducia del coach, Giampaolo Di Lorenzo - "Sta facendo un ottimo lavoro. Non solo con me ma con tutta la squadra, cerca di farci crescere sotto tutti i punti di vista”“Personalmente sono contento perché crede molto in me, cerca di rendermi partecipe e mi da tanta fiducia, ma del resto fa affidamento sui tutti i giovani presenti in prima squadra e sta facendo di tutto per farci crescere. Noi, di contro, vogliamo invece fare di tutto per ripagare la sua fiducia. La tripla dall’angolo? Dentro di me la gioia era immensa, ricordo che ho scambiato il cinque con il coach con tutta la rabbia e la felicità che avevo in corpo”.

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno