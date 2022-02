Pallanuoto, A1: la Rari Nantes dà l'assalto ad un posto tra le prime sette Citro: "“Affrontiamo una squadra che ha fame di punti in una vasca storicamente ostica".

Sabato 12 febbraio 2022 alle ore 18:00 andrà in scena l’ultima gara di recupero relativa alla tredicesima giornata di campionato di pallanuoto di Serie A1 maschile. Ultima chance per la Rari Nantes Salerno di essere padrona del proprio destino e guadagnarsi l’ingresso tra le prime sette squadre nella seconda e nuova fase del campionato.

La Campolongo Hospital RNN Salerno dovrà guadagnarsi l’ingresso tra l’élite alla Piscina del Foro italico di Roma dove, a porte chiuse, sfiderà la Lazio Nuoto che con un solo punto è ultima in classifica. Partita sulla carta alla portata dei ragazzi di Mister Citro, capaci domenica scorsa di mettere in seria difficoltà L’Ortigia.

“Affrontiamo una squadra che ha fame di punti in una vasca storicamente ostica per dimensioni e profondità per spuntarla dobbiamo fare una Partita di grande carattere ed attenzione” queste le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

Il difensore Umberto Esposito sottolinea quanto importante sia questa partita: “Io penso che sarà una partita molto combattuta, anche loro vogliono vincerla a tutti i costi e giocheranno in maniera aggressiva dal punto di vista agonistico. Anche noi andiamo lì consapevoli dell’occasione importante che ci stiamo per giocare: entrare definitivamente nelle prime 7 squadre.

Bisogna partire dalla prestazione di domenica contro l’Ortigia, dal punto di vista dello spirito di squadra non bisogna calare mai. Per noi significherebbe raggiungere un obiettivo importante che darebbe onore all’anno del centenario”. È prevista la diretta streaming della partita a partire dalle ore 18:00 dal canale YouTube della Lazio Nuoto.