Pallamano, A1: la Jomi Salerno fa visita all'Alì Best Espresso Mestrino Avram: "Sarà una gara totalmente diversa da quello in Coppa Italia di pochi giorni fa".

Le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno si rituffano in campionato. Domani (sabato 12 febbraio – inizio ore 18:30) la squadra di coach Laura Avram affronterà, in trasferta, la compagine dell'Alì Best Espresso Mestrino. Capitan Napoletano e compagne hanno sin qui conquistato 22 punti, frutto di dieci vittorie e due pareggi. Dall'altro canto il Mestrino ha collezionato 20 punti, frutto di dieci vittorie e tre sconfitte. L'ultimo precedente tra le due formazioni è recentissimo: all'Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme lo scorso 5 febbraio la Jomi Salerno ha superato Mestrino (32 – 20) nella semifinale di Coppa Italia al termine di una prestazione convincente. “L'ultimo precedente – afferma il tecnico della formazione salernitana, Laura Avram – è davvero recentissimo. In semifinale di Coppa Italia abbiamo ottenuto un ottimo risultato contro Mestrino, adesso però ci attende una gara totalmente diversa. Una sfida molto più tosta e difficile”. La stessa Avram poi aggiunge: “Si tratta di una trasferta lunghissima, abbiamo avuto davvero pochi allenamenti a disposizione, adesso però è arrivato il momento di reagire e pensare unicamente al campionato. Tutte le gare sono importanti per noi, chiedo di conseguenza il massimo impegno fisico e mentale alle mie atlete”.