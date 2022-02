È la vigilia di Pozzuoli-Salerno, Di Lorenzo: "Non vogliamo fermarci" Il coach blaugrana: "Per fare nostra la partita servirà tanta intensità in difesa"

Domani, alle 19, sarà palla a due tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Virtus Arechi Salerno. Il derby campano è stato presentato dal coach blaugrana, Giampaolo Di Lorenzo: "Ci portiamo dietro qualche spunto interessante della gara di andata, ma bisogna essere coscienti del fatto che le squadre sono cambiate molto così come è cambiato il momento. - ha spiegato il tecnico della Virtus Arechi - Pozzuoli ha modificato qualcosa nel suo modo di giocare ed allo stesso tempo ha allungato le rotazioni con alcuni innesti che hanno migliorato ulteriormente un roster che ha talento. Ovviamente vorranno vincere, consci anche del fatto che avranno probabilmente le pressioni maggiori, ma noi vogliamo continuare a fare bene e tenere di conseguenza distante chi in questo momento è dietro di noi. Per fare nostra la vittoria servirà tanta intensità in difesa. Certo è scontato dirlo, ma è una grande verità. Contro Taranto, per molti momenti, il lavoro difensivo è stato impressionante, ed esattamente da qui è nato il nostro successo. Poi viene tutto il resto. Ma come sempre credo molto nella mia squadra, una squadra che non risponde solamente in partita ma soprattutto nel corso della settimana. Un aspetto che fa la differenza e che non è per niente scontato".