Paganese - Campobasso, la probabile formazione degli azzurrostellati Un calciatore recuperato e quattro indisponibili per Grassadonia

Testa alla ventiseiesima giornata nel girone C di Serie C. La Paganese affronterà domani, al “Torre”, il Campobasso. Fischio d’inizio alle 17,30. Mister Grassadonia, ha diramato la lista dei convocati per il match contro i molisani. Rientrato il centrocampista Matteo Zanini dopo l’infortunio alla caviglia; out invece l'attaccante Guadagni e il centrocampista Volpicelli, che procedono con il lavoro differenziato. Il tecnico azzurrostellato dovrà fare a meno anche dei difensori Schiavino e Murolo, entrambi squalificati.

La lista dei 22 convocati.

Portieri: Avogadri, Baiocco, Pellecchia.

Difensori: Brogni, Celesia, De Santis, Konate, Manarelli, Perlingieri, Sbampato, Scanagatta.

Centrocampisti: Bensaja, Cretella, Firenze, Martorelli, Tissone, Zanini.

Attaccanti: Castaldo, Del Regno, Diop, Iannone, Tommasini.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Konatè, Celesia; Zanini, Bensaja, Tissone, Firenze, Manarelli; Castaldo, Tommasini. A disp.: Avogadri, Pellecchia, De Santis, Scanagatta, Martorelli, Brogni, Perlingieri, Cretella, Del Regno, Iannone, Diop. All.: Grassadonia.