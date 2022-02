Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno espugna il Foro Italico La squadra di Citro si è imposta per 9-7 contro la Lazio.

Si è tenuta, a porte chiuse, alla Piscina del Foro Italico, alle ore 18:00 del 12 febbraio 2022, la gara tra la Lazio Nuoto e la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, valida per il recupero della tredicesima giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. La gara è terminata con il risultato di 7-9 per la Rari Nantes Salerno.

Una gara decisiva, il cui risultato andrà a delineare l’accesso al girone delle prime sette squadre nella seconda fase di campionato. Il presidente Enrico Gallozzi, presente alla partita, commenta l’importante risultato: “Siamo riusciti a raggiungere e consolidare la settima posizione che ci permetterà di entrare nel girone che conta. Siamo contenti perché sono ormai sei anni che continuiamo a crescere e dobbiamo continuare su questa strada”.

Non è stata una partita facilissima per la squadra di Mister Matteo Citro, il quale commenta così: “Non abbiamo giocato la nostra miglior partita ma oggi contava solo vincere. Nei momenti decisivi questi ragazzi negli ultimi 4 anni rispondono sempre presente. Siamo da anni in costante crescita e in questa seconda fase con l’accesso al girone d’élite delle prime sette d’Italia ci andremo a giocare un posto in Europa un sogno per il quale la Salerno pallanuotistica non ha mai potuto lottare.”

Ancora non delineata la seconda fase di campionato, della quale si conosce per ora solo la data d’inizio, 19 Febbraio 2022.

LAZIO NUOTO-RN NUOTO SALERNO 7-9 (Parziali: 4-3, 1-2, 0-2, 2-2)

TABELLINO:

LAZIO NUOTO: M. Rossa, M. Ferrante, D. Vitale, J. Gambin, A. Vitale 1, L. Marini, D. Caponero, V. Paskovic 1, M. Leporale 2, S. Augusti 3, L. Checchini, A. Nenni, M. Serra, All. Sebastia Nutti.

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 3, U. Esposito, C. Sanges 1, M. Gluhaic 2, G. Spatuzzo, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo 1, M. Elez 1, G. Parrilli, A. Fortunato, D. Pica, G. Taurisano All. Matteo Citro.

Note. Uscito per limite di falli Esposito (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: S.S Lazio Nuoto 3/8 + un rigore e R.N Nuoto Salerno 3/7.

Arbitri: ERCOLI, CASTAGNOLA