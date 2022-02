Pallamano, A1: la Jomi Salerno cade a Mestrino Campane beffate all'ultimo minuti, arriva la prima sconfitta del torneo.

Jomi sconfitta di misura a Mestrino. Capitan Napoletano e compagne vengono superate in trasferta con il risultato finale di 27 – 26, al termine di un match vibrante e ricco di colpi di scena. Guerra di nervi tra le due formazioni nei primi minuti del match, bisogna attendere il 4' per vedere la prima rete del match: Biondani porta avanti le padrone di casa con una conclusione dall'ala. La Jomi Salerno inizia a giocare ed all'ottavo minuto pareggia i conti (2 – 2). Il sette allenato da coach Laura Avram mette la testa avanti al 11' (3 – 4), Mestrino non molla e trova l'immediato pareggio (4 – 4). Al 15' il team salernitano allunga sul +2 (5 – 7), la compagine di casa piazza un parziale di due reti a zero e pareggia i conti al 17' (7 – 7). Si viaggia sui binari della parità. Al 25' il risultato è 10 – 10. Nei minuti conclusivi Mestrino realizza la rete del 13 – 12, Manojlovic fallisce la rete del pareggio, le padrone di casa realizzano con Put il tiro franco che chiude la prima frazione di gioco sul 14 – 12. Ad inizio ripresa la Jomi Salerno accorcia subito le distanze (14 – 13), le padrone di casa realizzano con la solita Put (15 – 13 al 2'). Capitan Napoletano e compagne pareggiano i conti al 9' (17 – 17). Il sette di casa vuole allunga sul +2 al 13' (20 – 18) con il sette metri di Giovanna Lucarini. La compagine allenata da Giuseppe Lucarini allunga sul +4 al 18' (23 – 19). A cinque minuti dal termine la compagine campana si porta a meno uno (24 – 23) grazie alla rete del capitano Pina Napoletano. La parte finale del match è ad altissima tensione: Pugliese realizza per Mestrino, Dalla Costa risponde per Salerno (25 – 24 al 26'). Lucarini con un preciso sette metri porta le padrone di casa sul +2 (26 – 24 al 27'), capitan Napoletano prende per mano le sue compagne e con una doppietta regala il pareggio alla Jomi (26 – 26 al 28'). Non basta, Mestrino trova nei secondi conclusivi la rete del 27 – 26 infliggendo alle salernitane la prima sconfitta stagionale in campionato.

Alì Best Espresso Mestrino – Jomi Salerno 27 – 26 (primo tempo: 14 – 12)

Alì Best Espresso Mestrino: Biondani 1, Casetti, Put 7, Lucarini 7, Vinci, Marcon, Marquez 4, Brunetti 4, Luchin, Campagnaro, Shima, Pugliese 4, Rauli. Allenatore: Giuseppe Lucarini

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato, Dalla Costa 6, Rossomando, Avagliano, Krnic 1, Romeo 1, Ilic, Stettler 3, Martinez Bizzotto, Manojlovic 4, Napoletano 5, Tanaskovic 4, Lauretti Matos 2. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Zancanella – Testa