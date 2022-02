Poker e pokerissimo, Cavese inarrestabile I metalliani vincono ancora: 4-0 alla Sancataldese

La Cavese allunga la striscia di risultati utili centrando la quinta vittoria consecutiva, questa volta contro la Sancataldese. La gara, valida per la ventitreesima giornata del girone I di Serie D, è terminata sul risultato finale di 4-0. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì, alle 14,30, per il match contro la Giarre.

Il tabellino.

Cavese – Sancataldese 4-0

Marcatori: pt 9' Palma, 15' Allegretti, 28' Bacio Terracino; st 3' Allegretti.

Cavese (4-2-3-1): Anatrella; Potenza, De Caro, Viscomi, Caserta; Aliperta (10’ st Corigliano), Romizi (30’ st Maiorano); Banegas (38’ pt Carbonaro), Palma, Bacio Terracino (38’ st Kone); Allegretti (12’ st Foggia). A disp. Paduano, Gabrieli, D’Amore, Fissore. All.: Troise.

Sancataldese (4-1-4-1) Valenti; Salvo, Ferotti, Vitolo, Trentacoste (24’ pt Tuccio); Calabrese; Cess, Brunetti (30’ pt Canino), Rotulo, Liga; Balestrini. A disp. La Cagnina, Manno, Bucceri, Brunetto, Fuschi, Lo Curto, Di Marco. All. Campanella.

Arbitro: Gavini dalla sezione di Aprilia.

Note: Ammoniti: Di Marco, Aliperta, Cess, Carbonaro, Ferotti, Maiorano. Angoli: 6-2. Recupero: pt 2'; st 3'. Spettatori: circa 1.500