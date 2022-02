Verso Salerno-Battipaglia, Russo: "Voglia di riscatto" Il coach delle granatine: "Sono certo che le ragazze sapranno interpretare bene la partita"

È la vigilia di Todis Salerno - Polisportiva Battipagliese. Le granatine di coach Aldo Russo puntano al rilancio. "C'è voglia di riscatto, di cancellare la prova opaca che non ci aspettavamo di fare al PalaZauli. - ha spiegato il tecnico di Salerno - L’obiettivo è giocare a modo nostro, lavorando e mettendoci energie. Non arriviamo nel migliore dei modi a questa gara ma stiamo stringendo i denti e questo deve portarci nuove motivazioni per provare a vincere. Rispettiamo un avversario che ci ha battuto solo pochi giorni fa, ma siamo consapevoli anche di quello che sappiamo fare. Sono certo che le ragazze sapranno interpretare bene la partita e stringersi ancora più fortemente per superare le difficoltà. Ogni volta che esprimiamo la chimica e l’alchimia di gruppo è anche un piacere per gli occhi, oltre che di efficacia in termini risultato".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92