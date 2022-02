Salerno-Battipaglia 38-55, Russo: "Siamo in emergenza" Il coach delle granatine: "Dobbiamo ritrovarci per tornare a giocare questo tipo di partita"

Dopo la vittoria tra le mura amiche la Omeps Agrivit Afora Battipaglia stende la Todis Salerno anche in trasferta, al PalaSilvestri di Matierno, nel recupero della gara valida per l'ottava giornata di andata. Finale di 38-55 ed ecco il commento del coach delle granatine, Aldo Russo: "Siamo in emergenza, le ragazze ci hanno provato. - ha spiegato il tecnico del Salerno Basket '92 - Chiaramente dobbiamo fare meglio, ma l’oggettività di problemi di rotazione e fisici, con l’assenza di Orchi che era stata la nostra top scorer nelle ultime. Abbiamo anche delle atlete come De Mitri che si stanno sacrificando. Da play ci gioca lei. Dobbiamo riprenderci e partire guardando a quanto di buono è stato fatto. Ho detto alle ragazze che abbiamo il dovere di rimanere sul campo, senza uscire dalla partita e pagare contro la fisicità che Battipaglia ha offerto. Dobbiamo ritrovarci per tornare a giocare questo tipo di partita e farlo meglio. La testa è importante e influisce sulla resa, sarà importante ritrovarci. Sono sicuro che sapremo riprenderci, dobbiamo essere compatti, essere consci che c’è da soffrire e bisognerà saperlo fare".

Todis Salerno - Omeps Agrivit Afora Battipaglia 38-55

Parziali progressivi: 8-16, 21-29, 28-45

Salerno: Valerio 4, Orchi, Berenyte 5, De Mitri 7, Ghiran ne, Mancuso 2, Opacic 2, Globyte ne, Coppola ne, Scolpini 2, Capriati, De Nicolo 16. All. Russo.

Battipaglia: Logoh 3, Lombardi, Seka 6, Feoli 2, Catarozzo 1, Dione 5, De Feo 12, Nastri, Cavallo, B. Chiovato 2, F. Chiovato 6, Milani 17. All. Di Pace.

Arbitri: Savarese, Del Gaudio

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92