Scafati - San Severo 107-57, Rossi: "Gara interpretata in modo eccellente" Il coach gialloblu: "È giusto che ognuno trovi la propria gratificazione personale"

"Faccio i complimenti ai miei giocatori, che hanno interpretato la gara in maniera eccellente, con un impatto terrificante dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione in difesa". Così coach Alessandro Rossi ha commentato la vittoria della sua Givova Scafati sull'Allianz Pazienza San Severo (107-57): "Ho visto grossi sacrifici fatti dai singoli a beneficio della squadra, come ad esempio la situazione falli personali, spesi per aiutare i compagni. - ha spiegato il tecnico gialloblu - Mi è piaciuta anche la risposta emotiva della squadra dopo la sconfitta di Chiusi. Quando adottiamo questo atteggiamento aggressivo siamo una squadra, quando invece perdiamo queste caratteristiche, siamo una squadra differente. Possiamo fare e disfare da soli: stiamo passando un periodo non facile, perché ci alleniamo poco per via delle partite ravvicinate nel tempo, ma non dobbiamo mai perdere la nostra identità, fatta di ritmo, aggressività, velocità. Sono contento, infine, quando ciascuno riesce a trovare il suo momento, perché è giusto che ognuno trovi la propria gratificazione personale".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969