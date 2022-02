Il Salerno Basket '92 torna a vincere: battuta Cercola 46-24 Settimana senza impegni, domenica la sfida ad Ariano Irpino per le granatine

La Todis Salerno ritrova la vittoria, batte l'Azzurra Cercola con il risultato di 46-24. Le granatine di coach Aldo Russo ha messo alle spalle i due ko rimediati contro la Polisportiva Battipagliese. "Abbiamo dato una sterzata dopo i primi due quarti fatti un po’ sull’ottovolante, in cui le ragazze non riuscivano ad applicare le regole che ci hanno portato finora a esprimere il nostro basket. - ha spiegato il tecnico del Salerno Basket '92 - Siamo in un momento difficile, stiamo metabolizzando il nuovo meccanismo di gioco con Berenyte che è arrivata da poco. Fisicamente non siamo al top, perché conviviamo con diversi acciacchi, ma possiamo guardare bene a quanto fatto negli ultimi due quarti. Forse le troppe palle perse non ci hanno consentito di esprimerci al massimo. Dobbiamo lavorare su questo nei prossimi giorni ma le difficoltà ci sono: siamo corti nelle rotazioni, abbiamo disputato la nona partita in 23 giorni considerando anche i campionati under".

Settimana senza impegni, domenica la sfida ad Ariano Irpino - "Da mesi non abbiamo la possibilità di lavorare su concetti e dettagli importanti per noi, era inevitabile con tutti questi recuperi da affrontare. - ha aggiunto Russo - Siamo sicuri che dalla prossima riusciremo a sistemare qualcosa e a continuare il lavoro di chimica che stiamo portando avanti. Chiudiamo una linea molto lunga di partite, torniamo alla settimana tipo e vogliamo fare sicuramente meglio di quanto prodotto nell’ultimo periodo in cui anche l’aspetto mentale ha condizionato".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92