Virtus Arechi Salerno ko contro la capolista Agrigento (74-80) Coach Di Lorenzo: "Peccato per le forzature nel finale dopo la grande lucidità mostrata"

La capolista Moncada Energy Agrigento passa a Capriglia-Pellezzano sul parquet della Virtus Arechi Salerno. La squadra di coach Giampaolo Di Lorenzo va ko con il finale di 74-80 nella gara valida per il ventesimo turno del torneo di Serie B (girone D). Andrea Lo Biondo è decisivo per i siciliani con 19 punti, coadiuvato da Cosimo Costi. "Sono orgoglioso dei miei ragazzi, purtroppo le assenze in una gara così delicata fanno la differenza. - ha spiegato il tecnico del club blaugrana nel post-gara - Peccato per le forzature nel finale dopo la grande lucidità mostrata per quasi tutta la partita".

Serie B - Girone D

Virtus Arechi Salerno - Moncada Energy Agrigento 74-80

Parziali: 23-14, 18-18, 21-24, 12-24

Salerno: Coltro 13 (3/6, 2/4), Mennella 12 (3/5, 1/4), Valentini 12 (6/15, 0/3), Rinaldi 12 (0/4, 3/3), Marini 9 (3/4, 1/2), Cimminella 8 (1/3, 2/4), Romano 5 (1/2, 1/2), Capocotta 3 (1/1, 0/0), Caiazza.

Agrigento: Lo Biondo 19 (6/9, 1/1), Costi 16 (3/3, 2/5), Grande 14 (4/4, 1/5), Morici 11 (5/5, 0/4), Bruno 9 (0/1, 3/5), Chiarastella 7 (2/4, 1/6), Peterson 4 (2/3, 0/0), Cuffaro, Mayer, Bellavia.