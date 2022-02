Pallamano, A2: la Genea Lanzara riparte dal match interno contro Enna Dopo la sosta i salernitani sono pronti a tornare in campo, continua la corsa verso i play off.

Archiviata la pausa prevista dal calendario, la Genea Lanzara si rituffa in campionato per il match valevole per la terza giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A2. Dopo il successo interno ottenuto ai danni del Giovinetto, i salernitani di coach Nikola Manojlovic proveranno a ripetersi ospitando l’Haenna.

La classifica vede attualmente i siciliani al quarto posto in classifica e desiderosi di riscatto, dopo il pareggio contro il fanalino di coda Aetna e la sconfitta sull’ ostico campo del Ragusa. Dal proprio canto i salernitani cercheranno di allungare la striscia positiva di risultati ed arrivare motivati al big match del 12 Marzo contro la capolista Fondi.

All’andata i rossoblu della Genea ebbero la meglio in terra sicula, ottenendo un successo di misura ( 30 – 32 lo score finale ). Nel frattempo entrambe le compagini sono cresciute e, rispetto al mese di ottobre, l’ Haenna può contare anche su una pedina in più, lo straniero Guerrera che in poche gare si è messo in evidenza per le sue doti realizzative (44 reti in 4 gare). La Genea, sulla scia delle ultime prestazioni, punterà sulla forza del collettivo per accaparrarsi altri due punti fondamentali per la classifica.

“Ci aspetta un’altra gara ostica – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – contro un’ Haenna che si presenterà a Salerno per riscattarsi sia dal risultato dell’andata sia dalle ultime gare dove non sono arrivati i due punti. Per quel che ci riguarda, i ragazzi stanno continuando a lavorare duramente sotto le indicazioni di coach Manojlovic, consapevoli delle difficoltà e delle insidie che questo match cela. Giocheremo dinanzi al nostro caloroso pubblico amico, questo rappresenta un’ulteriore motivazione in più per fare bene: ci teniamo, insomma, a ben figurare e a centrare l’intera posta in palio”.

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA DI RITORNO:

Ragusa – Fondi; Il Giovinetto – D.T. Mascalucia; Girgenti – Atellana; Genea Lanzara – Haenna; Aetna Mascalucia – Benevento.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Fondi 24, Genea Lanzara 20, Ragusa* 16, Haenna 14, Benevento 14, Palermo 12, Atellana 8, Girgenti 7, D.T. Mascalucia 6, Il Giovinetto 6, Aetna Mascalucia* 1.

*=1 partita in meno