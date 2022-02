Jomi Salerno, c'è la Fotovoltaico Semplice Youth League Under 20 Fermo il campionato di serie A Beretta l'attenzione è tutta sulla competizione giovanile.

Fermo il campionato di serie A Beretta femminile, c'è la Fotovoltaico Semplice Youth League Under 20. La Palestra Caporale Palumbo di Salerno, dal 25 al 27 Febbraio, sarà teatro del Preliminary Round. La Pdo Salerno è stata inserita nel girone D insieme a Pontinia, Chieti, Chiaravalle e Camerano. Tre giorni di grande spettacolo e ben 4 match, dunque, attendono le giovanissime atlete dalla “cantera” salernitana. “Siamo attese – afferma il tecnico Laura Avram – da un week end di fuoco, ed è giusto così. Sono chiamate in causa anche le giovani atlete della cantera PDO, abbiamo la possibilità di scendere in campo tra le mura amiche, disputando ben quattro gare alla Palestra Caporale Palumbo, e capire il livello del lavoro svolto sino ad ora. Sono sicura che le ragazze aggregate alla prima squadra – prosegue il tecnico della formazione salernitana, Laura Avram – insieme alle atlete under che partecipano al campionato di serie A2 daranno il massimo. Ho visto queste atlete molto motivate e con tanta voglia di fare bene”. La stessa allenatrice della Pdo Salerno poi conclude: “Il lavoro della Gomez si vede, uniamo le forze per portare le ragazze a fare bene. Il mio augurio ed il mio desiderio è proprio questo”.

Questo il programma completo delle gare:

GIORNATA 1

25/02/22 16:00 PDO SALERNO CASSA RURALE PONTINIA

25/02/22 18:30 CHIARAVALLE CHIETI

GIORNATA 2

26/02/22 09:30 CHIETI CAMERANO

26/02/22 11:30 CASSA RURALE PONTINIA CHIARAVALLE

GIORNATA 3

26/02/22 15:30 PDO SALERNO CHIETI

26/02/22 17:30 CAMERANO CHIARAVALLE

GIORNATA 4

27/02/22 09:30 CAMERANO CASSA RURALE PONTINIA

27/02/22 11:30 CHIARAVALLE PDO SALERNO

GIORNATA 5

27/02/22 16:00 CASSA RURALE PONTINIA CHIETI

27/02/22 18:00 PDO SALERNO CAMERANO