Pallanuoto, A1: la Campolongo Rari Nantes Salerno ospita Palermo Contro la Telimar la società ha messo a disposizione 50 ingressi omaggio.

Sabato 26 febbraio 2022 ore 16:00, alla Simone Vitale andrà in scena la prima gara del girone scudetto della Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno che nella prima giornata, tenutasi lo scorso 19 febbraio, ha rispettato il turno di riposo.

Per l’occasione la società ha messo a disposizione 50 ingressi omaggio che si possono ottenere attraverso dei semplici step indicati sulle proprie pagine social. Aver raggiunto il girone élite non ha certamente placato la fame di vittoria della squadra del presidente Gallozzi, che nell’anno del centenario lavora per giocarsela alla pari negli scontri che contano per il biglietto d’ingresso in Europa.

“Iniziamo la seconda fase del campionato con la consapevolezza di affrontare le migliori squadre italiane. Come sempre daremo il massimo e cercheremo di crescere per assestarci su questi livelli di gioco.” queste le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

Anche il portiere Simone Santini evidenzia le ambizioni per la nuova fase: “Ci alleniamo tanto per poterci giocare fino in fondo questa opportunità. Vogliamo anche ripagare gli sforzi e gli investimenti della società che ha creduto nel progetto in tutti questi anni. Non abbiamo nulla in meno di quello che hanno le prime sette. Dobbiamo solo cercare di limitare al minimo gli errori. Sabato giochiamo in casa, nel nostro fortino, e come sempre butteremo il cuore oltre l’ostacolo”

Durante la presentazione di sabato la squadra, che si è sempre distinta per essere l’unica in Italia a testimoniare contro il razzismo, presentandosi in ogni occasione con la t-shirt “End Racism”, sarà ai nastri di partenza con la maglia “Stop war in Ukraine”.

Un gesto simbolico che sottolinea la costante attenzione della Rari Nantes Nuoto Salerno nel cercare di trasmettere, attraverso lo sport, i valori di pace, uguaglianza e difesa dei diritti umani. È prevista la diretta streaming della partita a partire dalle ore 16:00 di sabato 26 febbraio, dalla pagina Facebook della Rari Nantes Nuoto Salerno