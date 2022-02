Virtus Arechi Salerno, ecco Moffa: "Arrivo in una grande squadra" La guardia/ala classe '99: "Mi reputo un grande lavoratore, mi piace migliorare"

Niccolò Moffa entro nel mondo della Virtus Arechi Salerno. La società blaugrana ha ufficializzato l'ingaggio della guardia/ala classe '99 di 198 centimetri. "Arrivo in una grande squadra, sono felice dell'occasione che si è venuta a creare in queste ultime ore. - ha spiegato il nuovo giocatore della Virtus Arechi - Spero di poter dare il mio apporto da qui in avanti, ma in tal senso sono estremamente fiducioso. In più ci sono in ballo i playoff e questo è certamente uno stimolo ulteriore. Sin dalla prima chiacchierata coach Di Lorenzo ha dimostrato di avere grande fiducia in me, per cui farò di tutto per ripagare questa fiducia. Mi reputo un grande lavoratore, mi piace migliorare perché ho in mente degli obiettivi ben precisi e voglio fare di tutto per raggiungerli. Proprio per questo motivo al tiro da tre punti e al lavoro a rimbalzo, che sono le mie armi principali, sto cercando di abbinare il più possibile anche l'uno contro uno e la difesa. Il gruppo blaugrana? Mi dicono sia affiatato e compatto, personalmente conosco ed anche da molti anni Rinaldi essendo entrambi di Rimini".

"Siamo davvero molto contenti di aver definitivo l'arrivo di Niccolò. - ha aggiunto il direttore sportivo del club, Pino Corvo - Il suo profilo si sposa alla perfezione con la nostra strategia, un giovane di valore e di prospettiva che sa già cosa vuol dire giocare a certi livelli nel campionato di B. In questi momenti della stagione non è sempre facile poter fare mercato, ma grazie all'avallo del presidente Renzullo abbiamo potuto concludere un'operazione che consideriamo decisamente importante dal punto di vista tecnico. Con il suo approdo andiamo a rinforzare sensibilmente il reparto degli esterni, le sue indubbie qualità da tiratore e il suo atletismo ci permetteranno di avere una nuova arma in più da poter sfruttare nel corso delle prossime partite”.

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno