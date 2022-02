Verso Virtus Arechi - Del Fes, Di Lorenzo: "Gara tosta" Il coach blaugrana: "Vincere vorrebbe dire davvero tanto, toccare quota 28 punti"

Domani, alle 18, al Pala Carmine Longo di Capriglia-Pellezzano, la Virtus Arechi Salerno ospiterà la Del Fes Avellino. I blaugrana di coach Giampaolo Di Lorenzo puntano al rilancio dopo il ko con la Moncada Energy Agrigento: "Ci aspetta una partita tosta, contro una squadra di valore che è cambiata molto negli ultimi tempi e che potrebbe stare tranquillamente in zona playoff se il campionato cominciasse oggi. Per cui vietato lasciarsi condizionare dalla classifica. - ha spiegato il tecnico della Virtus Arechi - Servirà molta intensità nel corso dei quaranta minuti di gioco, evitando quei blackout che abbiamo pagato contro Ruvo e Agrigento. Per cui servirà lucidità nei momenti decisivi per eseguire così nel migliore di modi i nostri giochi offensivi. Vincere vorrebbe dire davvero tanto, toccare quota 28 punti infatti ci permetterebbe di mettere sempre di più in cassaforte un posto nei playoff".

L'ingaggio di Moffa - "Essendo arrivato da pochissimi giorni non possiamo aspettarci miracoli, ma di sicuro già da domenica potrà iniziare a darci una mano. Conosce il suo ruolo, quello che avevamo scoperto causa infortuni, e ci permetterà di avere atletismo e di poter correre in campo aperto, e poi cosa non meno importante sa come si fa canestro".