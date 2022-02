Basket femminile, Salerno vince ad Ariano 60-73 Coach Russo: "Ora ricarichiamo le pile, ci aspetta la Virtus Benevento nell’infrasettimanale"

La Todis Salerno vince ad Ariano Irpino contro la Ferraro Group. Finale di 60-73 per le granatine di coach Aldo Russo con Camilla Valerio e Alessia De Mitri decisive. Alle ufitane non basta Emanuela Moretti, top-scorer del match con 32 punti. "Sono più che contento, abbiamo saputo reagire a un inizio non semplice che ha dato ad Ariano canestri per nostri errori banali. In realtà eravamo in partita e vedevo le ragazze in grado di venir fuori da un avvio un po’ così. - ha spiegato Russo - Abbiamo fatto un’ottima prova difensiva nella seconda metà di gara, ha funzionato la zona il e piano partita su Moretti, che pure ha trovato canestri importanti. Noi però non abbiamo mai spento la luce. Valerio e De Mitri, le nostre giocatrici più esperte, hanno guidato la reazione. Siamo riusciti a spremere le avversarie, giocando una partita mentalmente importante su un campo ostico. Sono felice soprattutto per le ragazze e anche per il presidente Somma. Purtroppo abbiamo perso un’altra pedina (Mancuso), dovremo valutare le sue condizioni. La squadra ha risposto giocando anche con quintetti atipici e faccio un plauso a tutte, oltre che allo staff che dietro le quinte sta mettendo tutte in condizione di poter recuperare. Ora ricarichiamo le pile, ci aspetta la Virtus Benevento nell’infrasettimanale. Sarà difficile".

Serie B Femminile

Ferraro Group Ariano Irpino - Todis Salerno 60-73

Parziali progressivi: 21-14, 32-36, 46-53

Ariano Irpino: Moretti 32, Frascolla 6, Zanchiello 3, Muscetta, Ferraretti 15, D’Ambrosio, Falcone, Pastore 4, Buglione, D’Agostino. All. Iovini.

Salerno: Valerio 24, Berenyte 6, De Mitri 23, Ghiran ne, Mancuso, Opacic 10, Globyte ne, Coppola ne, Scolpini, Capriati, De Nicolo 10. All. Russo.

Arbitri: Meo, Giordano

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92