Pallanuoto, Settebello: per il collegiale di Genova convocato Santini Il numero 1 della Rari Nantes Salerno è stato scelto da Sandro Campagna.

Si terrà dal 14 al 16 marzo 2022 a Genova il collegiale della Nazionale Italiana di mister Campagna. La Rari Nantes Salerno potrà contare con la presenza del proprio numero 1: Simone Santini che commenta la convocazione con queste parole: “Dopo la conquista e l’accesso al campionato di massima serie, la Nazionale rappresenta ciò a cui un atleta ambisce. Campagna mi ha dato questa possibilità ed io voglio sfruttarla al meglio, anche perché questo è un premio che mi viene dato per il lavoro che ho fatto in questi anni. Per me è una partenza per migliorarmi sempre di più”.

Saranno un totale di 20 atleti provenienti dalle maggiori squadre del campionato di pallanuoto di Serie A1 maschile, appartenenti al Progetto Tecnico, elementi su cui Campagna e il suo staff intendono investire per il futuro.

“Sono giocatori che hanno partecipato ai Mondiali U20 di Praga o sono poco più grandi (i 2000 Mezzarobba e Massimo Di Martire i più anziani, ndr), elementi che mano a mano vogliamo agganciare alla prima squadra, ma che necessitano di un progetto parallelo per migliorare individualmente ed essere pronti per giocare a livello internazionale.”