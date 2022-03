Salerno Basket '92, progetto giovani: Under 14 sarà Convitto Nazionale Somma: "Ringrazio la dirigenza che si è prodigata per costruire questa squadra e le altre società"

L'impegno del Salerno Basket '92 non si ferma alla prima squadra. Prosegue con l'Under 19, ma anche con l'Under 14, che si chiamerà Convitto Nazionale Salerno Basket '92, in virtà dell'aiuto del rettore, Claudio Naddeo. "Finalmente coroniamo il sogno di iniziare con una squadra base con tutte atlete del territorio. - ha spiegato il patron, Angela Somma - Ringrazio la dirigenza che si è prodigata per costruire questa squadra e tutte le società che hanno collaborato. Una menzione speciale al Convitto Nazionale e al professor Claudio Naddeo che ci ha permesso di allenarci e di essere nostro partner".

Francesco Corrado sarà il coach dell'under 14: "Siamo riusciti ad assemblare ragazze provenienti da realtà diverse e adesso l’obiettivo sarà portarle a migliorare fino alla fine dell’anno. - ha aggiunto il tecnico - Sarà un campionato sperimentale per far mettere in pratica nel contesto agonistico ciò che imparano in settimana. Ci aspettiamo che si divertano e accrescano la loro passione per questo sport. Per me è la prima volta con sole ragazze in assoluto, in precedenza ho lavorato con gruppi misti giovanili: sono molto stimolato e convinto che si possa fare un ottimo lavoro".

Il calendario e le selezioni - "Le granatine, con un roster composto anche grazie alla disponibilità della Hippo Basket Salerno, della Pallacanestro Solofra e del Basket Open, sono inserite nel girone con Basket Casalnuovo ’75, Pallacanestro Partenope, Cestistica Ischia, New Cap Marigliano e Invicta Potenza. Proprio in casa della formazione lucana ci sarà la prima sfida di campionato, fissata domenica 6 marzo presso il complesso sportivo Mazzola di Potenza (ore 11). L’ultima giornata di ritorno si giocherà il 15 maggio contro Casalnuovo. Il Salerno Basket ‘92 ha anche avviato selezioni itineranti per reclutare atlete nate negli anni 2009-2010-2011-2012. Per conoscere orari e date degli allenamenti telefonare al 338/3732886".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92