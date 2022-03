Pallamano, Nazionale femminile: allo stage di Chieti quattro atlete della Jomi Dalla Costa, Manojlovic, Stettler e Matos da giovedì in azzurro agli ordini del CT Tedesco.

Domani a Chieti, presso “La Casa della Pallamano”, prenderà il via lo stage della Nazionale femminile sotto la guida di Giuseppe Tedesco in concomitanza con la sosta del torneo di serie A Beretta. Sono in programma quattro giorni di allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Quest’estate, precisamente dal 25 giugno al 5 luglio, le azzurre voleranno ad Orano in Algeria per disputare i Giochi del Mediterraneo. Il CT Giuseppe Tedesco ha convocato 26 atlete per questo stage a cui parteciperanno anche le atlete della Jomi Salerno, come Ilaria Dalla Costa, Ramona Manojlovic, Lucila Maria Stettler e Cyrielle Lauretti Matos.

PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Alì-Best Espresso Mestrino), Sara Di Giugno (PO – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Nila Bertolino (PO – 2000 – Cassano Magnago), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Dossobuono)

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Simona Artoni (AS – 2000 – Casalgrande Padana), Carelle Djiogap (AS – 2000 – Cellini Padova), Alice Biondani (AS – 1997 – Alì-Best Espresso Mestrino), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Marianna Orlandi (AD – 2000 – Casalgrande Padana), Giorgia Meneghini (AD – 2005 – Cellini Padova)

TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Giulia Fabbo (TS – 2002 – Metz FRA), Ramona Manojlovic (CE – 2002 – Jomi Salerno), Irene Fanton (CE – 1994 – HAC Handball FRA), Sofia Ghilardi (CE – 1999 – Brixen Südtirol), Giovanna Lucarini (TS – 2001 – Alì-Best Espresso Mestrino), Emma Girlanda (CE – 2004 – Mezzocorona), Charity Iyamu (TS – 2005 – Tushe Prato), Vanessa Djiogap (TD – 2001 – Cellini Padova)

PIVOT: Lucila Maria Stettler (PI – 1990 – Jomi Salerno), Angela Cappellaro (PI – 1995 – SG 09 Kirchhof GER), Virginia Ucchino (PI – 1998 – Brixen Südtirol), Bevelyn Eghianruwa (PI – 2002 – Cellini Padova), Cyrielle Lauretti Matos (PI – 1997 – Jomi Salerno), Rocio Squizziato (PITS – 1994 – Cassa Rurale Pontinia)

STAFF TECNICO: Giuseppe Tedesco (allenatore), Elena Barani (vice-allenatore), Adele De Santis (portieri)

STAFF MEDICO: Francesco Suraci (medico), Michela De Cicco (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca