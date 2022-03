Salerno Basket, vittoria a Benevento contro la Virtus Academy 55-64 Coach Russo: "Ora ci sarà subito il ritorno. Sabato non sarà affatto semplice"

Vittoria in rimonta per la Todis Salerno. Le granatine di coach Aldo Russo passano a Benevento contro la Virtus Academy con il risultato di 55-64 nel recupero della sesta giornata di campionato. "Una grande vittoria, viste le pochissime giocatrici a disposizione. Abbiamo fatto 41 punti negli ultimi due quarti, venendo fuori da un momento difficile. - ha spiegato il tecnico del Salerno Basket - Abbiamo spinto molto su quello che è l’animus pugnandi della nostra squadra, mostrando il carattere delle giocatrici e la capacità di riprendersi dopo un momento negativo. Nell'intervallo avevo detto alle ragazze che c'era tutta la possibilità di riprendersi partita, così è stato. Abbiamo avuto un ottimo approccio, quello che dobbiamo migliorare è la capacità di non demordere e non abbatterci se affrontiamo momenti negativi; queste partite ci servono a prendere forza. Ora ci sarà subito il ritorno sabato, non sarà affatto semplice. Bisogna resettare e prendere tutto il buono che abbiamo ottenuto a Benevento in partita. Poi ci concentreremo sulla fase a orologio".

Serie B Femminile

Sesta Giornata

Virtus Academy Benevento - Todis Salerno 55-64

Parziali progressivi: 17-15, 33-23, 45-40

Benevento: D'Avanzo 11, Dobrigna 4, Secka 18, Armenti 7, Ucci 7, Romano ne, Iarrusso ne, Zambottoli, Piedel 5, Gatti 6. All. Musco.

Salerno: Valerio 11, Berenyte 2, De Mitri 11, Ghiran ne, Mancuso 2, Opacic 15, Scolpini 3, De Nicolo 20. All. Russo.

Arbitri: Raffa, Venga

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92