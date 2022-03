Pallanuoto, A1: Rari Nantes Salerno ko contro Savona Gli ospiti dominano la sfida della Simona Vitale, per gli uomini di Citro un secondo quarto amaro.

La terza giornata della poule scudetto del torneo di serie A1 di pallanuoto maschile ha regalato un’altra sconfitta (la seconda) alla Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Troppo forte Savona per gli uomini di coach Citro a cui non è bastata una buona prima parte di match per giocarsi qualcosa di importante. Il primo quarto è stato chiuso 1-0 dai salernitani che nel secondo hanno pagato pesantemente dazio con un parziale di 5-1 che ha indirizzato la partita. Nella seconda parte di gara la Rari Nantes Savona ha controllato senza problemi portando a casa l’intera posta in palio col punteggio di 11-3. Al match della Simone Vitale erano presenti anche gli studenti della scuola media Calcedonia, invitati dalla Rari Nantes Salerno, insieme ad altre scuole medie, ad assistere gratuitamente alla gara. Ora per la Rari Nantes ci saranno due settimane di lavoro prima del prossimo impegno, quello di sabato 19 marzo alle 14:00 in trasferta a Siracusa contro il Circolo Canottieri Ortigia.

RN NUOTO SALERNO- RN SAVONA 3-11 (Parziali: 1-0, 1-5, 1-2, 0-4)

RN SALERNO: S. Santini, M. Luongo 1, U. Esposito, C. Sanges, M. Gluhaic, D. Gallozzi 1, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo, M. Elez, G. Spatuzzo, A. Fortunato, D. Pica, G. Taurisano All. Matteo Citro.

RN SAVONA: F. Massaro, N. Rocchi 2, A. Patchaliev 2, N. Vuskovic 2, G. Molina Rios, V. Rizzo 2, A. Caldieri, L. Bruni 1, E. Campopiano, A. Fondelli 1, M. Iocchi Gratta 1, G. Maricone, P. Giovanetti, All. Angelini

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: R.N Nuoto Salerno 1/12 e R.N Savona 4/10 + un rigore. Spettatori 100 circa.

Arbitri: SEVERO, SCHIAVO