Scherma, CDM sciabola: ad Atene Gregorio fuori al secondo turno La salernitana domenica sarà impegnata nella prova a squadre.

I due podio conquistati nelle due precedenti uscite avevano dato grande carica a Rossella Gregorio. La salernitana però non è riuscita a confermare quel risultato nella prova di Coppa del Mondo ad Atene. Per lei solo un ventesimo posto dietro all’altra azzurra Michela Battiston che ha chiuso undicesima.

La Gregorio ha iniziato battendo la kazaka Sarybay per 15-8 ma non è riuscita a confermarsi contro la Eifler. La tedesca si è imposta per 15-10 fermando la corsa dell’azzurra che è già concentrata sulla prova a squadre di domani. Insieme a Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro, sotto la guida del neo CT Zanotti che è all’esordio nella tappa greca, proverà ad andare a caccia di un posto sul podio.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE - PROVA INDIVIDUALE - Atene, 5 marzo 2022

Finale

Bashta (Aze) b. Martin Portugues (Esp) 15-12

Semifinali

Lucia Martin Portugues (Esp) b. Balzer (Fra) 15-4

Bashta (Aze) b. Matuszak (Pol) 15-13

Tabellone da 16

Georgiadou (Gre) b. Battiston (ITA) 15-9

Tabellone da 32

Pusztai (Hun) b. Rotili (ITA) 15-14

Battiston (ITA) b. Stone (Usa) 15-10

Eifler (Ger) b. Gregorio (ITA) 15-10

Matuszak (Pol) b. Criscio (ITA) 15-12

Bashta (Aze) b. Gargano (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Rotili (ITA) b. Fu (Chn) 15-6

Battiston (ITA) b. Lucarini (ITA) 15-7

Eifler (Ger) b. Di Carlo (ITA) 15-13

Gregorio (ITA) b. Sarybay (Kaz) 15-8

Yoon (Kor) b. Ciaraglia (ITA) 15-14

Criscio (ITA) b. Chadalavada (Ind) 15-11

Gargano (ITA) b. Kozaczuk (Pol) 15-9

Classifica (168): 1. Anna Bashta (Aze), 2. Lucia Martin Portugues (Esp), 3. Sara Balzer (Fra), 3. Sylwia Matuszak (Pol); 11. Michela Battiston (ITA), 20. Rossella Gregorio (ITA), 25. Martina Criscio (ITA), 27. Rebecca Gargano (ITA), 29. Claudia Rotili (ITA), 40. Alessia Di Carlo (ITA), 46. Lucia Lucarini (ITA), 61. Sofia Ciaraglia (ITA), 68. Eloisa Passaro (ITA), 85. Benedetta Taricco (ITA), 91. Giulia Arpino (ITA), 117. Chiara Mormile (ITA).