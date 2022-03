Rari Nantes Salerno, Citro: "Non meritavamo di perdere con questo divario" Il coach ha parlato dopo la sconfitta interna per 11-3 contro Savona.

Intervista Citro domenica Troppo forte Savona per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno che alla Simone Vitale ha pagato pesantemente dazio dopo un primo quarto ben giocato. Alla fine gli ospiti si sono imposti per 11-3 nella terza giornata della poule scudetto. “Sappiamo che in questo girone incontriamo tutte squadre che hanno grande qualità” ha spiegato a fine match coach Citro. “Rispetto alla partita con il Palermo abbiamo avuto un approccio alla gara più aggressivo e siamo stati più in partita. Sicuramente oggi non meritavamo di perdere con questo divario –sottolinea- perché per almeno un paio di tempi siamo stati sempre in partita. Abbiamo peccato molto in fase conclusiva, abbiamo avuto diverse opportunità per far male ma non abbiamo avuto poi la qualità sulla finalizzazione per fare gol. Chiaramente loro a lungo andare sono venuti fuori con i loro giocatori più importanti.”

Ha parlato anche Simone Santini, fresco di convocazione per lo stage azzurro con il Settebello di Campagna. “Non abbiamo giocato benissimo, abbiamo iniziato bene, abbiamo tenuto testa ad un'ottima squadra. Noi non siamo da meno, non abbiamo niente in meno, semplicemente dobbiamo giocare organizzati. Molte azioni sfumate proprio per scadenza dei secondi a disposizione, abbiamo concesso troppo e abbiamo giocato pochissime azioni in attacco. Sfrutteremo queste due settimane per andare a guardare quello che non ha funzionato in queste due partite”.