Scherma, CDM sciabola: la Gregorio trionfa con l'Italia nella prova a squadre Battuto in finale il Giappone, grande soddisfazione per l'atleta salernitana.

L’individuale non era andata benissimo ma Rossella Gregorio si è rifatta alla grande nella prova a squadre. L’Italia ha trionfato nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene sbaragliando la concorrenza. Il quartetto che l’esordiente CT Nicola Zanotti ha scelto per affrontare questa giornata era formato dalla salernitana Rossella Gregorio, da Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro. Giornata di gloria per le azzurre che hanno iniziato superando per 45-25 la Gran Bretagna nel primo turno. Poi il tabellone ha messo l’Italia a confronto con l’Azerbaijan nei quarti di finale. Assalto molto più complicato rispetto al precedente ma vinto 45-42. In semifinale Gregorio e compagne si sono confrontate con gli Stati Uniti avendo la meglio abbastanza nettamente per 45-37.

Nell’altra sfida a strappare un posto in finale è stato il Giappone che ha battuto la Polonia 45-35. Nipponiche e azzurre sono stati i due quartetti migliori della giornata e si sono meritatamente giocate una finale entusiasmante. Gregorio e compagne si sono imposte per 45-43 portando a casa il primo successo stagionale, un ottimo viatico verso Europei e Mondiali che si terranno tra giugno e luglio. Inoltre è una vittoria che fa bene anche in ottica Olimpica perché nella sciabola femminile l’obiettivo è vincere finalmente una medaglia nella vicina Parigi.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE, PROVA A SQUADRE - Atene, 6 marzo 2022

Finale

ITALIA – Giappone45-43

Finale 3/4

Usa b. Polonia 45-44

Semifinali

Giappone b. Polonia 45-35

ITALIA b. Usa 45-37

Quarti di finale

ITALIA b. Azerbaijan 45-42

Tabellone da 16

ITALIA b. Gran Bretagna 45-25

Classifica (21): 3. Usa, 4. Polonia, 5. Ungheria, 6. Korea, 7. Azerbaijan, 8. Canada

ITALIA: Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro