Basket femminile: Salerno, vittoria anche a Matierno contro Benevento Le granatine di coach Russo strappano aritmeticamente il pass delle semifinali playoff

La Todis Salerno vince contro la Virtus Academy Benevento con il finale di 60-55 e strappa aritmeticamente il pass delle semifinali playoff. Successo in trasferta e tra le mura amiche contro le sannite per le granatine di coach Aldo Russo: "Abbiamo giocato una pallacanestro divertente ed efficace in avvio, opponendo il nostro dinamismo contro la stazza delle avversarie. - ha spiegato il tecnico del Salerno Basket '92 - Dopo abbiamo continuato a correre, peccato non aver capitalizzato la mole di lavoro prodotta. Poi le ospiti si sono adattate, ma abbiamo lottato. Queste partite sono importanti sotto l’aspetto mentale: ad esempio, quando tiri due tiri liberi sul +3 sai che l’episodio ha importanza capitale. Ci sono stati anche errori: a 12” dalla fine non possiamo permetterci di tirare senza aver costruito bene, è un fattore importante e le ragazze sanno su cosa migliorare. Mi porto a casa l’entusiasmo e l’incitamento reciproco che ho visto nei momenti decisivi. Gli errori ci possono stare, l’importante è saper affidarsi anche a chi gerarchicamente vogliamo che gestisca la palla. A queste ragazze vanno fatti solo complimenti, perché nelle condizioni in cui siamo, non avendo potuto fare allenamento al completo a causa dei tanti acciacchi, ho visto una prova di grande coraggio. La vittoria è importante, siamo matematicamente ai playoff con la possibilità di disputare la semifinale. Un traguardo importantissimo, perché siamo a corto da un mese, abbiamo perso in corsa la playmaker e scontiamo l’assenza di una giocatrice importante come Orchi. Vincere vuol dire che la squadra risponde e io sono orgoglioso".

Vittoria dedicata all'assistant coach, Valerio Russo: "Lo staff che mi supporta e mi sopporta: lavoriamo tanto e un augurio speciale è doveroso per Valerio Russo, un ‘pugile’ che incassa sempre, è lì ad ascoltare e rappresenta un aiuto preziosissimo".

Basket Femminile

Todis Salerno - Virtus Academy Benevento 60-55

Parziali progressivi: 23-15, 34-30, 44-40

Salerno: Valerio 14, Berenyte 5, De Mitri 16, Ghiran ne, Mancuso, Opacic 15, Globyte ne, Scolpini 2, Capriati 3, De Nicolo 5. All. Russo.

Benevento: D’Avanzo 9, Dobrigna 6, Secka 13, Armenti 3, Ucci 5, Romano, Iarrusso ne, Zambottoli, Piedel 10, Gatti 8. All. Musco.

Arbitri: Moro, Costagliola

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92