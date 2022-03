Festa della donna sul ring: c’è anche la salernitana Allegra De Rosa L’evento è stato organizzato dalla Boxe Vesuviana

C'è anche la salernitana Allegra De Rosa tra le partecipanti alla manifestazione indetta dalla boxe Vesuviana in occasione della giornata dedicata alle donne. Uno sport che ha sempre avvicinato il sesso maschile ma che da qualche anno attira sempre più il gentil sesso, con una forte presenza femminile. Non a caso nelle ultime olimpiadi la ItalBoxe è stata rappresentata da quattro ragazze tra cui Irma Testa che è passata alla storia salendo sul podio vincendo la Medaglia di Bronzo, Quindi, non poteva non partire proprio dalla Boxe Vesuviana, la società di Irma Testa del maestro Lucio, (il Maestro Storico di Irma), organizzare una manifestazione con 10 incontri femminili proprio nel giorno della celebrazione della Festa delle Donne a dimostrazione che la Boxe è sempre più donna. Con un pizzico di orgoglio il maestro Lucio ci tiene a precisare che "è stato faticoso allestire un cartellone con ragazze provenienti dalle varie asd della Campania e con atlete provenienti dal Lazio rispondendo con grande entusiasmo all'invito". Faranno parte del cartellone le ragazze della Boxe Vesuviana che quotidianamente frequentano la palestra di via Parini come la talentuosa Kadjia Jafary già Campionessa italiana School Girl e Allegra De Rosa appena 14enne dal grande temperamento.