Atletica, ai Mondiali indoor di Belgrado ci sarà anche la Derkach La triplista è tra le convocate con Jacobs, Tamberi, Iapichino e Dosso.

Dal 18 al 20 marzo la grande atletica sarà tutta a Belgrado dove andranno in scena i Mondiali indoor. Nutrita la rappresentanza italiana che sarà composta da 22 atleti, con otto donne e 14 uomini. Nellelenco dei convocati del Commissario Tecnico La Torre, ci sono grandissimi nomi. C'è il campione Olimpico Marcel Jacobs, sicuramente il più atteso di tutto dopo l’oro alle a Tokyo nei 100 metri. Convocato ma ancora in forse il capitano azzurro Gianmarco Tamberi, mentre tra le donne ci saranno la bella sorpresa Zaynab Dosso nei 60 metri e tornerà in azzurro dopo l’infortunio che le è costata la prima partecipazione olimpica Larissa Iapichino nel salto in lungo.

Nel triplo c’è un po’ di Campania con Dariya Derkach, che dopo le ottime cose fatte vedere ai tricolori indoor di Ancona, chiusi con il primato personale di 14,26 che in quel momento era la sesta prestazione Mondiale, si presenterà a Belgrado per provare a migliorarsi ancora. La ragazza di Pagani è parsa molto motivata e nel 2022, stagione in cui ci sono anche Mondiali ed Europei, può tornare a provare l’ebbrezza di gareggiare tra le grandissime del salto triplo.