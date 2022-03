Pallamano, Youth League U20: alla Palumbo di Salerno la terza fase La Genea Lanzara vuole sfruttare il fattore campo dopo aver chiuso le prime due fasi senza sconfitte

Per la Genea Lanzara è tempo di rituffarsi nella Youth League Under 20. Da venerdì 18 Marzo a Domenica 20 Marzo la Palestra Caporale Palumbo sarà teatro delle gare della 3^ fase del campionato giovanile più importante a livello nazionale.

I salernitani di coach Nikola Manojlovic, inseriti nel gruppo 2, hanno concluso le prime due fasi a punteggio pieno ed occupano, attualmente, la vetta della classifica insieme al Carpi. I rossoblu dovranno affrontare tre gare già divenute importanti per la qualificazione alle Finali Nazionali di Giugno, dove accederanno soltanto le prime quattro dei due gruppi, costituiti da dieci squadre ciascuno. La quarta ed ultima fase si svolgerà, poi, ad Aprile in quel di Imola.

Nel dettaglio, la Genea Lanzara affronterà nella giornata inaugurale il Romagna (alle ore 18), il giorno seguente l’ Atellana (alle ore 17.30) ed, infine, nella giornata conclusiva il Carpi, attualmente l’unica squadra, così come i salernitani, a punteggio pieno. Sicuramente un’occasione di crescita importante per i rossoblu che potrebbero avere, già in questa terza e penultima fase, indicazioni importanti per l’accesso alla Final Eight di giugno.

Un traguardo che risulterebbe storico sia per il sodalizio salernitano che per la pallamano campana, poiché nessuna squadra della regione, in questa categoria, è mai riuscita a rientrare tra le migliori otto formazioni d’ Italia. Un traguardo, inoltre, che darebbe seguito all’ ottimo lavoro che il sodalizio presieduto da Domenico Sica sta compiendo negli anni a livello giovanile, con un gruppo di giovanissimi che, da tre anni a questa parte, si è ben disimpegnato su più fronti terminando, nella stagione ’19-’20, al primo posto i campionati di Serie B, Under 19 ed Under 17 interregionali, nella stagione passata al primo posto nei campionati U15 ed U19 interregionale, partecipando alle Finali Nazionali di categoria e ai PlayOff Promozione Serie A1 dopo aver chiuso al secondo posto in Serie A2.

“Senza dubbio affronteremo tre giorni molto intensi – dichiara il coach Nikola Manojlovic – dovremo disputare tre gare difficili contro Romagna, Atellana e Carpi, con tutte le squadre che hanno ancora la possibilità di qualificarsi alle Finali Nazionali di Chieti. Ognuna verrà a giocarsi le proprie carte, mi aspetto dei match molto intensi perché tutte le squadre hanno dimostrato le proprie potenzialità già nei primi due concentramenti.

Noi stiamo lavorando bene, i ragazzi sono carichi e concentrati, non vedono l’ora di scendere in campo. Approfitto per invitare, inoltre, i nostri sostenitori ad assistere a questa tre giorni di puro spettacolo”. Tutte le gare della terza fase della Youth League Under 20 saranno trasmesse sulla pagina Facebook “Handball Lanzara 2012”.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DEL GRUPPO 2:

Venerdì 18/03: Conversano – Tavarnelle, Haenna – Carpi, Genea Lanzara – Romagna, Aretusa – Atellana.

Sabato 19/03: Haenna – Tavarnelle, Conversano – Romagna, Aretusa – Camerano, Genea Lanzara – Atellana, Ragusa – Carpi.

Domenica 20/03: Tavarnelle – Aretusa, Conversano – Camerano, Ragusa – Atellana, Genea Lanzara – Carpi.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Genea Lanzara 8, Carpi 8, Aretusa 5, Romagna 5, Camerano 4, Atellana 3, Haenna 2, Conversano 0, Tavarnelle 0.