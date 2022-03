Jomi Salerno, Krnic: "Lavoriamo per arrivare preparate alle prossime sfide" "Continuiamo ad allenarci ed a migliorare le mancanze e i dubbi che abbiamo avuto nel gioco"

Impegno esterno per le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. Sabato 19 marzo, infatti, la squadra guidata in panchina da coach Elena Laura Avram farà visita al Leno (inizio ore 15:30) nel match valevole quale settima giornata del girone di ritorno della serie A Beretta. Capitan Napoletano e compagne hanno sin qui collezionato 28 punti, frutto di tredici vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte. Dall'altro canto il Leno è al penultimo posto con soli cinque punti all'attivo, frutto di due vittorie, un pareggio e tredici sconfitte. “Sono contenta - afferma la centrale Nataša Krnic - per le vittorie conquistate in occasione delle ultime due gare casalinghe. Continuiamo ad allenarci ed a migliorare le mancanze e i dubbi che abbiamo avuto nel gioco nelle ultime gare, vogliamo farci trovare in forma in occasione delle prossime sfide che ci attendono”. La giocatrice della Jomi Salerno poi conclude: “Spero che sabato si scenda in campo con grande concentrazione, con una migliore organizzazione di gioco. Speriamo di tornare a casa con una vittoria”.