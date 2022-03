Bocce: i giovani talenti della specialità della Raffa arrivano a Nocera Superior È in programma domenica 20 marzo la terza tappa del Circuito Prestige Junior.

I giovani talenti della specialità Raffa tornano a dare spettacolo in Campania. È in programma domenica 20 marzo, in provincia di Salerno, la terza tappa del Circuito Prestige Junior, organizzata dell’ASD Dei Cacciatori di Nocera Superiore, con la collaborazione del Comitato Regionale Fib. 59 gli atleti iscritti tra Under 18 e Under 15, in rappresentanza di società campane, pugliesi, calabresi, laziali, marchigiane, sarde e umbre. La kermesse, ideata dalla Federazione Italiana Bocce, rappresenta un’importante vetrina per la Raffa, considerando che alle dodici tappe previste partecipano i migliori talenti in circolazione.

“Siamo sempre felici di ospitare i giovani sul nostro territorio – il commento di Doriana Rescigno, vicepresidente della FIB Campania. – Lavoriamo affinché anche il Sud sia protagonista di eventi importanti di portata nazionale, perché nel Meridione d’Italia c’è una grande tradizione boccistica. A livello regionale dedichiamo particolare attenzione ai giovani e ogni anno i ragazzi ci ripagano con risultati importanti”.

A partire dalle 9:00 del mattino, in diversi bocciodromi del salernitano, si disputeranno i gironi eliminatori mentre, nel primo pomeriggio, presso la struttura della società organizzatrice, entreranno nel vivo le fasi finali della competizione, che decreteranno i vincitori.