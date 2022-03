Jomi Salerno nella tana del Leno per fare bottino pieno Avram: “Le ragazze hanno svolto una settimana molto intensa di lavoro".

Impegno esterno per le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. Domani (sabato 19 marzo), infatti, la squadra guidata in panchina da coach Elena Laura Avram farà visita al Leno (inizio ore 15:30) nel match valevole quale settima giornata del girone di ritorno della serie A Beretta. Capitan Napoletano e compagne hanno sin qui collezionato 28 punti, frutto di tredici vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte. Dall’altro canto il Leno è al penultimo posto con soli cinque punti all’attivo, frutto di due vittorie, un pareggio e tredici sconfitte. “Leno – afferma il tecnico della Jomi Salerno, Laura Avram – è una squadra giovane, può contare su elementi molto interessanti che giocano per tutti i sessanta minuti con grande abnegazione ed impegno. Per quanto ci riguarda – prosegue la stessa Laura Avram – dobbiamo continuare il lavoro svolto in settimana e cercare di migliorare le carenze avute nell'ultimo periodo, dobbiamo riprendere fiducia e cattiveria agonistica”. Il tecnico delle campionesse d'Italia in carica poi conclude: “Le ragazze hanno svolto una settimana molto intensa di lavoro, attendo una risposta molto appagante soprattutto per loro”.