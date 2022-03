Salerno-Ragusa, coach Di Lorenzo: "Senza Valentini, ma pronti alla sfida" Il tecnico blaugrana verso la sfida: "Servirà una prova di grande lucidità"

Alle 20 sarà palla a due, al Pala Carmine Longo di Capriglia (Pellezzano), tra la Virtus Arechi Salerno e la Virtus Kleb Ragusa. Riparte dopo la pausa per la Coppa Italia la squadra di coach Giampaolo Di Lorenzo, che ospita i siciliani: "Quando perdi vorresti subito tornare in campo per giocare una nuova partita, ma le ultime due settimane sono comunque servite per recuperare Bonaccorso e per rimettere al proprio posto alcune cose tattiche dopo i tanti contrattempi avuti negli ultimi tempi a causa degli infortuni che purtroppo però continuano a condizionare il nostro lavoro. - ha spiegato il tecnico blaugrana - Aver perso il capitano Valentini è indubbiamente un problema, ma i ragazzi sanno che dovranno dare tutti un qualcosa in più per non fare sentire troppo la sua assenza. Anche perché domani giocheremo una gara importantissima per il nostro futuro, se vogliamo arrivare tra le prime quattro dobbiamo vincere tutte le prossime partite in programma in casa. Servirà una prova di grande lucidità, ma al Pala Longo abbiamo sempre offerto delle ottime prestazioni".