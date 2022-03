Scherma, CDM sciabola: Gregorio out al secondo turno, domani la prova a squadre La salernitana è stata eliminata all'ultima stoccata dalla polacca Matuszak.

Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Istanbul in Turchia, Rossella Gregorio non è riuscita a fare tanta strada. La salernitana, salita sul podio nei primi due appuntamenti del calendario, ha chiuso però ancora una volta tra le prime venti fermando la sua corsa al secondo turno del tabellone principale.

L’azzurra ha esordito contro la statunitense Linder battuta con personalità per 15-8. Nel secondo turno la forte sciabolatrice campana è salita in pedana per affrontare la Matuszak. E’ stato un assalto intenso ed equilibrato che si è risolto solo all’ultima stoccata che ha dato via libera alla polacca. La migliore delle azzurre è stata Martina Criscio che ha concluso al tredicesimo posto e domani, insieme a Michela Battiston, Eloisa Passaro e a Rossella Gregorio sarà impegnata nella prova a squadre. Il quartetto azzurro è reduce dal successo di due settimane fa nella tappa greca di Atene.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – Istanbul (Turchia), 19 marzo 2022

Finale

Apithy Brunet (Fra) b. Poupinet (Fra) 15-8

Semifinali

Apithy Brunet (Fra) b. Martin Portugues (Esp) 15-13

Poupinet (Fra) b. Kozaczuk (Pol) 15-8

Tabellone da 16

Apithy Brunet (Fra) b. Criscio (ITA) 15-12

Tabellone da 32

Criscio (ITA) – Hernandez (Esp) 15-10

Matuszak (Pol) b. Gregorio (ITA) 15-14

Martin Portugues (Esp) b. Ciaraglia (ITA) 15-13

Stone (Usa) b. Di Carlo (ITA) 15-12

Emura (Jpn) b. Baldini (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Aime (Fra) b. Mormile (ITA) 15-7

Criscio (ITA) b. Wator (Pol) 15-11

Gregorio (ITA) b. Linder (Usa) 15-8

Funker (Ger) b. Rotili (ITA) 15-13

Jeon (Kor) b. Passaro (ITA) 15-8

Ciaraglia (ITA) b. Hramova (Bul) 15-13

Di Carlo (ITA) b. Kim (Kor) 15-8

Baldini (ITA) b. Gimalac (Fra) 15-9

Poupinet (Fra) b. Battiston (ITA) 15-8

Classifica (166): 1. Manon Apithy Brunet (Fra), 2. Anne Poupinet (Fra), 3. Malgorzata Kozaczuk (Pol), 3. Lucia Martin Portugues (Esp);

le italiane: 13. Martina Criscio, 18. Rossella Gregorio, 22. Sofia Ciaraglia, 29. Alessia Di Carlo, 30. Benedetta Baldini, 35. Michela Battiston, 43. Chiara Mormile, 44. Eloisa Passaro, 45. Claudia Rotili, 65. Giulia Arpino, 67. Rebecca Gargano, 94. Maddalena Vestidello.