Scherma, CDM sciabola: Gregorio ad una stoccata dal podio nella prova a squadre A Istanbul il quartetto azzurro è stato battuto nella finalina dall'Ungheria all'ultima stoccata.

Ad Atene era arrivato un magnifico trionfo mentre ad Istanbul il quartetto azzurro è rimasto ai piedi del podio. Nulla da fare per la salernitana Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro, che avevano iniziato benissimo vincendo il primo assalto di giornata contro la Romania per 45-35. Italia bene anche nei quarti di finale dove l’Azerbaijan si è dovuto arrendere 45-32. In semifinale una delle sfide più complicate, quella con la Korea del Sud che ha confermato tutto il proprio potenziale portando a casa l’assalto per 45-43.

Un vero peccato perché Gregorio e compagne avevano la possibilità di giocarsi a due settimane di distanza un’altra vittoria in Coppa del Mondo. Nell’altra semifinale vittoria della Spagna sull’Ungheria all’ultima stoccata (45-44). Finale del terzo e quarto posto che si è decisa ancora all’ultima stoccata con l’Ungheria che questa volta è riuscita a spuntarla su una buona Italia.

In finale invece vittoria per la fortissima Korea che si è imposta sulla Spagna per 45-31.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Istanbul (Turchia), 20 marzo 2022

Finale

Spagna - Korea

Finale 3/4

Ungheria b. ITALIA 45-44

Semifinale

Spagna - Ungheria 45-44

Korea b. ITALIA 45-43

Quarti di finale

ITALIA b. Azerbaijan 45-32

Tabellone da 16

ITALIA b. Romania 45-35

Classifica: 3. Ungheria, 4 ITALIA (Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston, Eloisa Passaro)