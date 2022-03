Buona Paganese a Potenza, ma Zenuni riacciuffa Tommasini: 1-1 Pari nella sfida salvezza tra lucani e azzurrostellati

Né vincitori né vinti, la sfida salvezza tra Potenza e Paganese, valida per il recupero della ventinovesima giornata del girone C di Serie C, finisce 1-1. Azzurrostellati in vantaggio con Tommasini, pari lucano nella ripresa con Zenuni. Padroni di casa in 10 dal 19’ del secondo tempo per l’espulsione per somma di ammonizioni di Cuppone.

Il tabellino.

Potenza – Paganese 1-1

Marcatori: pt 22’ Tommasini; st 20’ st Zenuni.

Potenza (3-4-1-2): Greco; Matino, Cargnelutti, Sepe (1’ st Guaita); Coccia (29’ pt Zampano), Bucolo, Zenuni (47’ st Zagaria), Nigro; Ricci (18’ st Burzio); Romero (47’ st Salvemini), Cuppone. A disp.: Marcone, Uva, Vecchi, Koblar, Sandri, Costa Ferreira, Volpe. All.: Arleo.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, De Santis (35’ st Guadagni), Murolo; Perlingieri (7’ st Scanagatta), Zanini, Bensaja (20’ st Tissone), Cretella, Manarelli (7’ st Brogni); Tommasini, Firenze. A disp.: Pellecchia, Avogadri, Celesia, Martorelli, Volpicelli, Iannone. All.: Grassadonia .

Arbitro: Longo della sezione di Paola. Assistenti: Vitale e Voytyuk della sezione di Ancona. Quarto Ufficiale: Leone della sezione di Barletta.

Note: Espulsi: al 19’ st Cuppone per somma di ammonizioni; al 50' st Marcone dalla panchina per proteste. Ammoniti: Cuppone, Manarelli, Bensaja, Guaita, Zenuni. Angoli: 6-6. Recupero: pt 2’, st 6’. Spettatori 1570.