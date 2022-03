Pallamano, serie A1: Jomi Salerno pronta per il big match contro Bressanone Avram: “Servono anima e cuore per portare a casa la vittoria”.

Alla palestra Caporale Palumbo è tempo di big match. Le Campionesse in carica della Jomi Salerno, attualmente al secondo posto in classifica con 30 punti, ospiteranno domani (sabato 26 marzo) alle ore 18:30 la capolista Brixen.

Le altoatesine sin qui non hanno mai perso collezionando 17 successi ed un solo pareggio ottenuto nella gara di andata contro la formazione salernitana allenata da coach Avram. “Partita importante – afferma il tecnico della formazione salernitana – sul piano psicologico e anche tecnico tattico. Serve la vittoria e mi aspetto che le ragazze mettano in campo anima e cuore. Dobbiamo giocare al massimo livello di intelligenza ed energia. Il peso, in gare di questo genere, è tutto sulle nostre spalle, la differenza la può fare anche il fattore campo. Dobbiamo – termina la stessa Laura Avram – dare tutto per poter recuperare un pizzico di serenità”.