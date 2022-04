Pallamano, A1: la Jomi Salerno fa visita alle Guerriere Malo Avram: "Non abbassiamo la guardia e non sottovalutiamo l'avversario".

Nuovo impegno esterno per le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. Domani (sabato 9 aprile) con fischio d'inizio alle ore 17, infatti, la squadra guidata in panchina da coach Laura Avram sarà di scena sul campo delle Guerriere Malo.

Le padrone di casa sono attualmente a quota sei punti, devono recuperare (il prossimo 13 aprile) la sfida esterna contro Cassano Magnago, e sono alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza. La Jomi Salerno, attualmente al secondo posto con 34 punti, è chiamata invece a portare a casa punti pesanti per blindare il secondo posto.

“Partiamo di mattina presto – afferma il tecnico Laura Avram – ed affrontiamo il match in giornata, c'è quindi bisogno di uno sforzo maggiore e di tanto sacrificio da parte delle ragazze. Non dobbiamo abbassare la guardia, occorrono attenzione e concentrazione massima. Le Guerriere Malo non sono la squadra affrontata all'andata, lottano su ogni pallone e sono a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Per quanto ci riguarda – conclude la stessa Laura Avram – occorre continuità ed una grande attenzione sulle fasi di gioco che abbiamo allenato nel corso della settimana”.