Serie C / Diretta Cavese-Salernitana 0-0 - LIVE

Cavese-Salernitana 0-0 IL TABELLINO / LIVE
Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Loreto; Ubaldi, Munari, Visconti, Macchi; Fella, Orlando; Ubaldi. In panchina: Sposito, Awua, Minaj, Gudjohnsen, Diarrassouba, Nunziata, Maiolo, Yabre, Imparato, Bolcano. Allenatore: Prosperi.
Salernitana (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Villa; Achik; Molina, Lescano. In panchina: Brancolini, Ferrari, Golemic, Ferraris, Quirini, Matino, Tascone, Anastasio, Cabianca, Di Vico. Allenatore: Raffaele.
Arbitro: Fabrizio Ramondino. Assistenti: Pilleri e Chillemi. Quarto uomo: Angelillo. Fvs: Marchese.
LIVE
1' Inizia la partita.
14.26 - Squadre in campo
14.16 - Squadre rientrate negli spogliatoi.
14.00 - Benvenuti amici di Ottopagine alla diretta testuale di Cavese-Salernitana. Derby infuocato al Simonetta Lamberti che ritorna dopo 19 anni dall’ultima volta. Sorpresa nelle formazioni: la Salernitana riparte dal 3-4-1-2 con la sorpresa Achik dal 1’ alle spalle di Molina e Ferrari. Nella Cavese il tridente Fella, Orlando e Ubaldi.