Scafati Basket, Rossi: "Mettiamo da parte la stanchezza delle ultime sfide" Il coach gialloblu: "Con Latina è molto importante: nel precedente confronto ci ha creato problemi"

Domenica, con palla a due alle 18, la Givova Scafati ospiterà la Benacquista Latina. Ecco l'ultimo atto per la regular season prima della fase a orologio per la Serie A2 e per la squadra gialloblu. "Ci sono un po’ di scorie da smaltire dopo così tante partite ravvicinate nel tempo e, tra l’altro, anche molto difficili. - ha spiegato il coach del club dell'Agro, Alessandro Rossi - C’è un po’ di stanchezza, per cui in queste ore che ci separano dal prossimo match contro Latina dobbiamo recuperare le energie, consapevoli del valore dell’avversario di turno, tra i più in forma del campionato, in virtù delle sei vittorie consecutive da cui proviene. Latina sta volando sulle ali dell’entusiasmo, ma credo e spero che la possibilità di avere il PalaMangano capiente al cento per cento ci permetta di ricevere una mano importante anche dai nostri sostenitori. Abbiamo bisogno di fare punti, dobbiamo spingere e confermare il primo posto fino alla fine di tutta la fase ad orologio".

La gara con Latina - "È molto importante: nel precedente confronto ci ha creato problemi, elemento che considero molto positivamente, perché sono certo che scenderemo a maggior ragione in campo concentrati ed attenti. - ha aggiunto Rossi - Dobbiamo temere soprattutto i loro due americani Henderson e Jackson, che producono insieme oltre 40 punti a partita, per cui dovremo arginare soprattutto la loro capacità di andare a canestro. Non dimentichiamo poi che Latina ha il secondo miglior attacco del campionato, con una produzione offensiva ben distribuita anche in uomini come Fall, Radonijc, Veronesi ed altri che girano su cifre prossime alla doppia cifra di media. La nostra partita deve innanzitutto sporcare questa loro produttività offensiva, fermando le principali bocche da fuoco".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969